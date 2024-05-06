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В Белгородской области под удар украинских дронов попали автомобили, а также пострадало 40 человек
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:53

В Белгородской области под удар украинских дронов попали автомобили, а также пострадало 40 человек

Стало известно, что беспилотники ВСУ произвели атаку на транспортные средства в Белгородской области. На данный момент среди пострадавших 40 человек.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов привел точные данные о пострадавших: 40 человек ранены, 30 доставлены в больницу, 10-и пострадавшим оказали амбулаторную медицинскую помощь. Среди раненных трое детей. Сейчас всем 30-и раненным оказывается вся необходимая помощь.

Ранее дроны обстреливали сам Белгород, под удары попадали торговые центры, школы и детские площадки.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence)

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