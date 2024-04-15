Видимость гематом на ногах порой удивляет, когда ни ударов, ни повреждений не припомнишь. Что может стоять за этим явлением: слабые сосуды или проблемы с кровообращением? Экхимозы, синяки, гематомы, кровоизлияния на ногах — это разные названия для одной проблемы. Но, как отмечает доктор флебологии Арсен Кочарян, в большинстве случаев это не представляет опасности. Фактически, у почти половины женщин встречаются частые синяки без видимых причин.

"Частые синяки на ногах, особенно вечером, в большинстве случаев являются нормальным явлением и связаны с незначительными повреждениями. Это происходит чаще у женщин со светлой кожей или лишним весом, особенно после тяжелого рабочего дня", — пояснил флеболог в своем телеграм-канале.

Почему же это происходит? По мнению врача, весь день проведенный стоя или сидя, приводит к застою в венах на ногах к вечеру и повышению давления в них. Это давление может быть настолько сильным, что даже самые мелкие сосуды становятся перенапряженными.

Такие синяки часто появляются на передней или боковой поверхности бедра и голени. Интересно, что во время отдыха или отпуска такое случается реже, поскольку в этот период венозный застой практически отсутствует. Обычно синяк исчезает через 7-14 дней, изменяя свой цвет от темно-синего или пурпурного к желтому, зеленому или оранжевому.

Вначале синяк имеет темный цвет из-за крови, просочившейся в ткани из поврежденного сосуда. Когда сосуд повреждается, происходит свертывание крови, образуется тромб, который закрывает поврежденный участок. Однако часть крови все равно проникает в окружающие ткани, придавая синяку характерный оттенок. Постепенно гемоглобин, содержащийся в крови, окисляется и меняет цвет синяка до желтого, зеленого или оранжевого.

У некоторых людей синяк может остаться еще на несколько недель после исчезновения в виде оранжевого или коричневого пятна. Это объясняется наличием пигмента гемосидерина, который может накапливаться в тканях и органах при различных заболеваниях.

Тем не менее, не все синяки, которые появляются "из воздуха", безвредны. Некоторые из них могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем и требуют консультации врача. Врачи рекомендуют обращать внимание на необъяснимые и частые синяки, которые не проходят долго, так как это может быть признаком онкологических заболеваний, сообщает Doctorpiter.Ru.