Колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос сообщил в своей публикации о том, что 2024 год будет особенно тяжелым для Украины. Таким его сделает Россия, считает эксперт.

- Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум, - говорит Руссинос.

Журналист отметил, что все обещания Запада оказались практически

"пустышкой" - резкого наращивания производства боеприпасов так и не произошло. К тому же щедрые поставки вооружения сошли на нет. Еще одна проблема Киева - в нехватке армии. Только для того, чтобы удерживать оборону, требуется полмиллиона человек, а мобилизованные новобранцы не хотят самоотверженно воевать.