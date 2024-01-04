Колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос сообщил в своей публикации о том, что 2024 год будет особенно тяжелым для Украины. Таким его сделает Россия, считает эксперт.
- Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум, - говорит Руссинос.
Журналист отметил, что все обещания Запада оказались практически
"пустышкой" - резкого наращивания производства боеприпасов так и не произошло. К тому же щедрые поставки вооружения сошли на нет. Еще одна проблема Киева - в нехватке армии. Только для того, чтобы удерживать оборону, требуется полмиллиона человек, а мобилизованные новобранцы не хотят самоотверженно воевать.
- Украине предстоит мрачная и суровая зима. Предстоящий же год грозит оказаться еще страшнее, - таким заявлением завершил публикацию Руссинос.
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