Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин сообщил, что планы Великобритании поддержать Украину, сформировав военно-морскую коалицию на Черном море, выглядят достаточно призрачно. Во-первых, такие действия практически никак не повлияют на обстановку, а во-вторых, военные корабли Лондона на эту территорию не пропустит Турция.

- Пока малопонятно, что имеется в виду, - говорит российский посол. - Ясно, что эти гарантии будут больше на словах, чем на деле.

Также дипломат отметил, что реализации таких масштабных планов в первую очередь зависит от Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в черноморских проливах. На ее основе Турция запретила проходы кораблей воюющих стран. Даже при попытке пройти по этому пути суднам в результате придется остаться в портах - например, украинские корабли здесь стоят уже два года.