Физики из США и Швеции исследуют молекулу, которая тверже алмаза

В исследовании, опубликованном в Journal of Physical Chemistry Letters, физики из США и Швеции использовали суперкомпьютерное моделирование для изучения необычной молекулы углерода, называемой фазой BC8. Эта фаза, которая предположительно существует в экзопланетах и обладает необычной твердостью, могла бы превзойти алмазы.

Фаза BC8 представляет собой объемно-центрированную кубическую структуру, на 30% более устойчивую к сжатию, чем алмаз. Исследователи обнаружили, что углерод BC8 сохраняет тетраэдрическую форму ближайших соседей, что делает его еще более прочным, чем алмаз.

Однако синтез углерода BC8 в лабораторных условиях оказался сложным из-за требований к высокому давлению и температуре. Суперкомпьютерное моделирование на машине Frontier выявило эти условия, что может помочь исследователям в дальнейших экспериментах в Национальном центре зажигания для достижения синтеза углерода BC8, сообщает Planet Today.