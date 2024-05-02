В 67-м отдельном механизированном полку ВСУ, который утратил некоторые позиции в районе Часова Яра в ДНР и был подвергнут проверкам со стороны военного командования, решили сообщить о потерях среди старших офицеров в связи с ограниченными ресурсами.

Издание "Украинская правда" ранее уведомило о том, что начались проверки в отношении упомянутого полка после утраты некоторых позиций в направлении Часова Яра. Одной из выявленных причин были внутренние проблемы внутри полка.

Руководство полка, по данным, разделяло солдат на "новичков" из "Правого сектора", к которым отношение было не самым лучшим, их отправляли первыми на передовую, и у них, из-за недостатка опыта, часто происходили потери позиций. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, в середине марта полк по был направлен для удержания позиций в районе Часова Яра. Не названный украинский военный отметил, что "позиции" были крайне слабо оборудованы: солдат приходилось укрываться в маленьких ямах во время артобстрелов.

"Во время обстрелов солдаты поднимались из ям и пытались установить связь друг с другом", — уточнил он. Из-за недостатка обороны полк был вынужден отступить. По словам этого военного, более 100 солдат погибли или исчезли. "Мы потеряли старших офицеров в отделениях, взводах, ротах и сержантах… Мы лишились основы полка", — подчеркнул он. Отмечается, что в полку сообщили, что им не хватало ресурсов для выполнения задачи.

Фото: www.facebook.com/Угруповання Об'єднаних сил (Creative Commons Attribution 4.0 International license)