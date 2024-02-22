В Китае произошло обрушение надводного моста, среди погибших пять человек

В Китае обрушился мост, в ходе чего погибло пять человек.
В Гуанчжоу, южная провинция Гуандун, Китай, обрушился мост, что послужило причиной смерти пяти человек.
По предстательным данным известно, что контейнеровоз врезался в бетонную опору моста, снеся ее. Автомобили, находящиеся на поверхности моста, рухнулись вниз на грузовое судно, в ходе чего погибло пять человек.
Данное происшествие случилось в четверг в 5:30 по местному времени. Грузовое судно из-за ошибки в управлении врезалось в опору, которая тут же разрушилась и повлекла за собой обрушение моста. В ходе инцидента несколько машин упали в воду с большой высоты.
Песков осудил хамство Байдена в сторону Путина
Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, в интервью Павлу Зарубину заявил, что хамские заявления президента США Джо Байдена не смогут задеть российского лидера.
Около 60% россиян уверены, что престиж военной службы возрастает
По данным опроса ФОМ, 60% россиян утверждают, что престиж военных увеличивается, в то время как 21% считают, что он остается неизменным.
Сразу две мощные вспышки зафиксированы на Солнце
Солнечная активность в этом году показывает небывалый уровень мощности.
Синоптик Гидрометцентра рассказал, где в России сильные морозы
Аномально низкие температуры в ряде регионов нашей страны вызваны антициклоном.