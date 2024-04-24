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Против чиновника города Коврова было возбуждено уголовное дело за получение взятки в виде трехкомнатной квартиры
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:14

Против чиновника города Коврова было возбуждено уголовное дело за получение взятки в виде трехкомнатной квартиры

Бывший заместитель главы администрации города Коврова, Владимирская область, обвинен в получении взятки в виде квартиры, стоящей около 5,5 миллионов рублей.

По предварительным данным, фигурант уголовного дела через ряд посредников получил от генерального директора одной строительной компании взятку в виде трёхкомнатной квартиры в одной из новостроек города.

На данный момент следственными органами для фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемых данного дела насчитывается двое: гендиректор строй. компании и сам чиновник. Против гендиректора возбуждёно уголовное дело за дачу взятки, а против заместителя главы администрации города за получение взятки в особо крупном размере.

Фото: © Донат Сорокин/ ТАСС

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