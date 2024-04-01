Следствие, проводящее расследование по делу о теракте в "Крокусе" изъяло у МЧС документы, касающиеся проверок противопожарных систем в концертном комплексе, и уже приступило к их изучению.
"Проведено изъятие всех материалов проверок противопожарного состояния "Крокус Сити Холла", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин доложил президенту России на совещании, что следствием изучаются пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы помещения, где произошел крупный пожар из-за теракта.
Виктору Орбану посоветовали "выступать с нейтральной позицией" касательно сотрудничества с Россией
Вера Юрова замглавы Еврокомиссии посоветовала Виктору Орбану не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".
Дело против Урсулы фон дер Ляйен передано прокурорам Евросоюза
Следствием зафиксированы факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов".
В России 539 тыс. владельцев иностранных финансовых счетов
Это следует из презентации "Итоги деятельности ФНС России" за 2023 год.
Потепление угрожает инфраструктуре авариями
Температура воздуха в 2024 году может превысить показатели 2023 года, когда был установлен антирекорд по потеплению.