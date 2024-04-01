Следствие, проводящее расследование по делу о теракте в "Крокусе" изъяло у МЧС документы, касающиеся проверок противопожарных систем в концертном комплексе, и уже приступило к их изучению.

"Проведено изъятие всех материалов проверок противопожарного состояния "Крокус Сити Холла", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин доложил президенту России на совещании, что следствием изучаются пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы помещения, где произошел крупный пожар из-за теракта.









