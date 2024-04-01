Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.03.2024 : 92,366
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.03.2024 : 99,5299
Следователи по делу
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:45

Следователи по делу "Крокуса" изучают изъятые у МЧС документы противопожарных проверок

Следствие, проводящее расследование по делу о теракте в "Крокусе" изъяло у МЧС документы, касающиеся проверок противопожарных систем в концертном комплексе, и уже приступило к их изучению.

"Проведено изъятие всех материалов проверок противопожарного состояния "Крокус Сити Холла", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин доложил президенту России на совещании, что следствием изучаются пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы помещения, где произошел крупный пожар из-за теракта.





Мир

Виктору Орбану посоветовали

Виктору Орбану посоветовали "выступать с нейтральной позицией" касательно сотрудничества с Россией

Вера Юрова замглавы Еврокомиссии посоветовала Виктору Орбану не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".

Читать полностью
Дело против Урсулы фон дер Ляйен передано прокурорам Евросоюза

Дело против Урсулы фон дер Ляйен передано прокурорам Евросоюза

Следствием зафиксированы факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов".

Читать полностью

Общество

В России 539 тыс. владельцев иностранных финансовых счетов

В России 539 тыс. владельцев иностранных финансовых счетов

Это следует из презентации "Итоги деятельности ФНС России" за 2023 год.

Читать полностью
Потепление угрожает инфраструктуре авариями

Потепление угрожает инфраструктуре авариями

Температура воздуха в 2024 году может превысить показатели 2023 года, когда был установлен антирекорд по потеплению.

Читать полностью

Новости