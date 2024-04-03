Сократить неравенство в обществе, стимулировать бизнес вкладывать средства в развитие, а также облегчить жизнь для семей с детьми — вот основные цели налоговой реформы, о которой сегодня говорил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом перед Государственной Думой.

"Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство", — сказал Михаил Мишустин.

Налоговые новшества должны будут работать "на благо людей, экономики и нашей страны в целом". Переход на прогрессивное налогообложение — один из принципов новой системы, о котором говорил Владимир Путин во время своего послания 29 февраля в Манеже.