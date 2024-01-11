В ЛЭТИ разработан компактный прибор для восстановления работы диафрагмы после заболеваний легких

В ЛЭТИ Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета разработан компактный прибор для восстановления работы диафрагмы после заболеваний легких, включая осложнения, вызванные COVID-19.

Этот неинвазивный прибор воздействует на диафрагмальный нерв с использованием электрических импульсов, нормализуя его функцию. В отличие от имплантации, применение данного устройства не требуется, что делает его более удобным.

Прибор разрабатывался в рамках междисциплинарного проекта ЛЭТИ по созданию современного медицинского оборудования. Это важное достижение для реабилитации пациентов с легочными заболеваниями, в том числе после перенесенного коронавируса, сообщает ТАСС.