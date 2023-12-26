Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.12.2023 : 91,969
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.12.2023 : 101,5781
Врач Пушкина: дыхание ртом может быть вреднее, чем курение
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:38

Врач Пушкина: дыхание ртом может быть вреднее, чем курение

Дыхание ртом может быть вреднее, чем курение, пояснила врач-миофункциональный ортодонт Ксения Пушкина. Ротовое дыхание лишает организм естественной защиты — монооксида азота, который вырабатывается при дыхании через нос.

Это вещество играет ключевую роль в фильтрации воздуха от бактерий и вирусов. Открытый рот приводит к лишению организма кислорода и большей потере углекислого газа, необходимого для переноса кислорода в клетки. Ротовое дыхание также связано с различными проблемами, включая аденоиды, тонзиллиты, храп, ночное апноэ, заложенный нос, избыточный вес, сутулость, нарушение концентрации внимания и тревожность.

Врач подчеркнула, что это также оказывает влияние на внешность, вызывая неправильное положение языка и влияя на развитие лица и зубов, сообщает Газета.Ру.

Мир

Китаец бросил беременную тайку из-за того, что она забеременела девочкой

Китаец бросил беременную тайку из-за того, что она забеременела девочкой

Китайский гражданин бросил свою тайскую девушку из-за того, что она забеременела девочкой. Перед этим он заявлял, что пол ребенка ему не важен, но когда узнал, что это будет дочь, прекратил общение.

Читать полностью
Исследование выявило связь между употреблением алкоголя и различными дозами с возможными последствиями для здоровья

Исследование выявило связь между употреблением алкоголя и различными дозами с возможными последствиями для здоровья

Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона, Королевской бесплатной больницы, Оксфордского и Кембриджского университетов, выявило связь между употреблением алкоголя и различными дозами с возможными последствиями для здоровья. Анализ данных о 300 тысячах взрослых позволил ученым сделать несколько ключевых выводов.

Читать полностью

Общество

В Политехническом музее успешно восстановлена историческая аудитория, открытая в 1877 году

В Политехническом музее успешно восстановлена историческая аудитория, открытая в 1877 году

Специалисты воссоздали акустическую систему по технологии XIX века, используя десятки панелей из папье-маше и фрагменты гипса. Эта аудитория, одно из первых в России помещений для научных диспутов, рассчитана на 480 человек и обладает уникальной акустикой без электрического усиления.

Читать полностью
Врач-педиатр Морозова предупреждает об опасных признаках простуды у детей

Врач-педиатр Морозова предупреждает об опасных признаках простуды у детей

По мнению Екатерины Морозовой, высокая температура более трех дней, сопровождаемая слабостью, одышкой, и кашлем, требует внимания специалистов. Важно не сбивать температуру до 38°C, так как это может быть признаком борьбы организма с болезнетворными микроорганизмами.

Читать полностью

Новости