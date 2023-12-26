Врач Пушкина: дыхание ртом может быть вреднее, чем курение

Дыхание ртом может быть вреднее, чем курение, пояснила врач-миофункциональный ортодонт Ксения Пушкина. Ротовое дыхание лишает организм естественной защиты — монооксида азота, который вырабатывается при дыхании через нос.
Это вещество играет ключевую роль в фильтрации воздуха от бактерий и вирусов. Открытый рот приводит к лишению организма кислорода и большей потере углекислого газа, необходимого для переноса кислорода в клетки. Ротовое дыхание также связано с различными проблемами, включая аденоиды, тонзиллиты, храп, ночное апноэ, заложенный нос, избыточный вес, сутулость, нарушение концентрации внимания и тревожность.
Врач подчеркнула, что это также оказывает влияние на внешность, вызывая неправильное положение языка и влияя на развитие лица и зубов, сообщает Газета.Ру.
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