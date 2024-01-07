Маммолог Игнатов предупреждает о возможных опасностях, связанных с кистой молочной железы

Кисты могут быть мягкими или твердыми, но все они могут иметь тенденцию к росту и даже превращению в рак. Кисты вызывают дискомфорт, но основная угроза связана с возможностью злокачественного пристеночного компонента.

Маммолог Максим Игнатов рекомендует обращаться к специалисту при обнаружении кистозных образований, чтобы избежать печальных последствий.

Регулярные обследования помогут выявить проблему своевременно и принять необходимые меры, включая хирургическое вмешательство. Важно проконсультироваться с врачом для получения конкретной информации и рекомендаций.