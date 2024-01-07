Маммолог Игнатов предупреждает о возможных опасностях, связанных с кистой молочной железы

Кисты могут быть мягкими или твердыми, но все они могут иметь тенденцию к росту и даже превращению в рак. Кисты вызывают дискомфорт, но основная угроза связана с возможностью злокачественного пристеночного компонента.
Маммолог Максим Игнатов рекомендует обращаться к специалисту при обнаружении кистозных образований, чтобы избежать печальных последствий.
Регулярные обследования помогут выявить проблему своевременно и принять необходимые меры, включая хирургическое вмешательство. Важно проконсультироваться с врачом для получения конкретной информации и рекомендаций.
На Хайнане проходит выставка экологических машин
На выставке экологических автомобилей на Хайнане приняли участие около 90 автобрендов, представив более 500 моделей. Мероприятие, организованное Китайским комитетом по развитию международной торговли, Китайской международной торговой палатой и Международным выставочным центром КНР, проходит с 5 по 8 января в Хайкоу.
Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска ранней деменции
Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска ранней деменции, поддаваемых коррекции. Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, использовало данные Биобанка Великобритании и включило 356 052 человека моложе 65 лет.
Недостаток потребления омега-3 может привести к повышению холестерина и различным заболеваниям
Недостаток потребления омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, особенно при недостатке рыбы в рационе, может привести к повышению холестерина и различным заболеваниям. Врачи отмечают, что признаки нехватки омега-3 включают повышенную утомляемость, сниженное настроение, сухость кожи и медленное заживление ран.
Эксперт Рузанов дал советы по открытию замерзшей двери автомобиля
При замерзании дверей автомобиля из-за зимних температурных изменений рекомендуется избегать сильного усилия при попытках открыть дверь после разблокировки замка, так как механизмы могут быть повреждены.