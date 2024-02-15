Врачи выделили завтраки, которые могут негативно влиять на состояние поджелудочной железы

Новости о предстоящих магнитных бурях часто вызывают у людей недомогание, но не всегда это связано с самими бурями, а скорее с паникой и самовнушением. Некоторые источники медиа увеличивают степень опасности этих явлений, что может привести к негативным эмоциональным реакциям, превышающим реальный ущерб от бурь.