Врачи выделили завтраки, которые могут негативно влиять на состояние поджелудочной железы

Опасными продуктами для поджелудочной железы являются сладкие йогурты, соки, нектары, обезжиренные молочные продукты, каши быстрого приготовления, жирная пища, хлеб, сыр, сливочное масло, гранола, мюсли с сахаром, овсянка быстрой варки, выпечка из рафинированной муки, картошка фри и белый рис.
Эти продукты содержат высокий уровень сахара, холестерина, триглицеридов или могут быть лишены клетчатки, что может привести к увеличению нагрузки на поджелудочную железу и ускорению развития атеросклероза кровеносных сосудов. Специалисты рекомендуют минимизировать употребление указанных продуктов в утреннем питании для поддержания здоровья поджелудочной железы, сообщает Вечерняя Москва.
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