Стало известно, какой завтрак способствует очищению организма

Употребление овсяной или рисовой каши по утрам может оказать положительное воздействие на состояние слизистой желудка, активируя внутреннюю систему детоксикации организма. Врачи рекомендуют включить в рацион также отруби, зелень, продукты с бета-каротином, антиоксидантные продукты и богатые витаминами группы В пищевые компоненты.

Для получения белка в первый прием пищи рекомендуется сочетать кашу с другими продуктами, например, с вареным яйцом. Чтобы избежать высыпаний и неприятных ощущений в организме, врачи советуют минимизировать употребление раздражающей слизистую оболочку желудка пищи, такой как алкоголь, газированные напитки, копченая, соленая, консервированная, острая и жареная пища, сообщает News.Ru.