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Диетолог и гастроэнтеролог Дианова выделила наиболее вредный для здоровья завтрак
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:13

Диетолог и гастроэнтеролог Дианова выделила наиболее вредный для здоровья завтрак

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова утверждает, что яичница с сосисками, распространенный среди многих вид завтрака, на самом деле является наихудшим выбором.

По мнению специалиста, жиры животного происхождения, присутствующие в таком завтраке, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и деменции за счет повышения уровня холестерина.

Вместо этого, Дианова рекомендует предпочитать жиры из источников, таких как авокадо, красная рыба, оливковое масло и орехи. Они, по ее мнению, снижают уровень холестерина и способствуют здоровью сердца, сообщает Российская Газета.

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