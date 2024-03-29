Завтрак играет ключевую роль в улучшении функционирования мозга и повышении уровня интеллекта человека. Научные исследования подтверждают, что правильно составленный завтрак способствует улучшению памяти и концентрации, так как обеспечивает организм необходимыми энергетическими ресурсами.
Питание, богатое цельными зерновыми продуктами, овощами, фруктами, яйцами, орехами и молочными продуктами, помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, что положительно сказывается на когнитивных функциях и общей активности мозга. Важно выбирать такие продукты для завтрака, чтобы обеспечить оптимальное функционирование мозга и улучшить мыслительные способности на протяжении всего дня, сообщает SM.News.
Русско-армянские отношения находятся под угрозой из-за "заигрывания" Армении с США
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что американцы не скрывают, что рассматривают тесные отношения с Арменией всего лишь в контексте противостояния с Россией. Действия Армении могут принести непоправимый ущерб русско-армянским отношениям.
Девять человек задержали в Таджикистане, все они подозреваются в связи с террористами из "Крокус Сити Холла"
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девятерых людей, которые, возможно, причастны к теракту в "Крокусе".
Британский эксперт Бонд выделил самый полезный для здоровья чай
Британский эксперт Тим Бонд провел исследование различных видов чая и выявил, что молочный улун обладает наибольшей пищевой ценностью и полезен для здоровья человеческого организма.
Ученые из СКФУ разработали инновационный фильтр для предотвращения засорения нефтяных скважин
Новое устройство основано на обмотке проволокой основного каркаса, что позволяет эффективно удерживать примеси, негативно воздействующие на работу скважин.