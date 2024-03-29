Ученые рассказали о пользах правильно составленного завтрака

Завтрак играет ключевую роль в улучшении функционирования мозга и повышении уровня интеллекта человека. Научные исследования подтверждают, что правильно составленный завтрак способствует улучшению памяти и концентрации, так как обеспечивает организм необходимыми энергетическими ресурсами.

Питание, богатое цельными зерновыми продуктами, овощами, фруктами, яйцами, орехами и молочными продуктами, помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, что положительно сказывается на когнитивных функциях и общей активности мозга. Важно выбирать такие продукты для завтрака, чтобы обеспечить оптимальное функционирование мозга и улучшить мыслительные способности на протяжении всего дня, сообщает SM.News.