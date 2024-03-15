Исследователи: завтрак с низким гликемическим индексом делает человека привлекательнее

Ученые из Франции провели эксперимент с участием 104 человек, разделенных на две группы: одна группа употребляла продукты с высоким гликемическим индексом, а другая — с низким.
Результаты показали, что те, кто употреблял сладости на завтрак, выглядели менее привлекательно из-за ускоренного старения лица, вызванного избыточным употреблением рафинированных углеводов. Кроме того, бесконтрольное потребление сладостей может привести к ожирению, сахарному диабету 2 типа, депрессии и сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщает МедиаПоток.
WhatsApp внедряет новую функцию
Недавно в WhatsApp была внедрена новая функция, которая позволяет пользователям закреплять до пяти чатов в списке чатов, вместо предыдущих трех.
Ученые из Имперского колледжа Лондона раскрыли секрет скорости гепардов
Исследование ученых показало, что размер тела играет ключевую роль в определении скорости.
В 2023 году Россия установила рекорд посещаемости Малайзии, с увеличением туристического потока на 37%
Посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи сообщил о рекорде в 110 тысячах российских туристов за год, превысив ожидания и цели, установленные до пандемии.
Цены на отдых для россиян за рубежом в феврале 2024 года существенно возросли по сравнению с январем
Согласно данным Росстата, стоимость турпоездок в Египет увеличилась на 14,4%, в Турцию — на 10,9%, в ОАЭ — на 6,4%.