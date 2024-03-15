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Исследователи: завтрак с низким гликемическим индексом делает человека привлекательнее
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:07

Исследователи: завтрак с низким гликемическим индексом делает человека привлекательнее

Ученые из Франции провели эксперимент с участием 104 человек, разделенных на две группы: одна группа употребляла продукты с высоким гликемическим индексом, а другая — с низким.

Результаты показали, что те, кто употреблял сладости на завтрак, выглядели менее привлекательно из-за ускоренного старения лица, вызванного избыточным употреблением рафинированных углеводов. Кроме того, бесконтрольное потребление сладостей может привести к ожирению, сахарному диабету 2 типа, депрессии и сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщает МедиаПоток.

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