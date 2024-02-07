Врач Лушникова предупредила россиян о том, какие продукты для завтрака могут вызывать рак

Врач Ольга Лушникова подчеркнула, что обезжиренные продукты, такие как молочные изделия, включая творог, следует употреблять с осторожностью. Обезжиренные варианты часто содержат высокий уровень холестерина, трансжиры и сахар, что может привести к различным заболеваниям, включая сахарный диабет и атеросклероз.

Вместо этого, врач рекомендует умеренное употребление натуральных жирных продуктов, которые полезны для организма, в том числе для выработки гормонов и обмена веществ, сообщает МедиаПоток.