Врач Лушникова предупредила россиян о том, какие продукты для завтрака могут вызывать рак

Врач Ольга Лушникова подчеркнула, что обезжиренные продукты, такие как молочные изделия, включая творог, следует употреблять с осторожностью. Обезжиренные варианты часто содержат высокий уровень холестерина, трансжиры и сахар, что может привести к различным заболеваниям, включая сахарный диабет и атеросклероз.
Вместо этого, врач рекомендует умеренное употребление натуральных жирных продуктов, которые полезны для организма, в том числе для выработки гормонов и обмена веществ, сообщает МедиаПоток.
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