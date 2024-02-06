Ученые сообщают, что ранний завтрак снижает риск развития диабета

Исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology, проведенное специалистами из Испании и Франции, обнаружило связь между временем приема пищи и риском развития диабета. Более 100 тысяч добровольцев, преимущественно женщин, участвовали в эксперименте, в течение двух лет заполняя онлайн-анкеты о своем питании.

Анализ данных показал, что те, кто завтракал до 8 часов утра, имели заметно меньший риск развития диабета второго типа. При этом употребление пищи после 9 часов утра связано с увеличением риска на 59%. Также выявлено, что регулярное, но небольшое употребление пищи и завершение ужина до 19 часов снижают вероятность развития диабета, сообщает Planet Today.