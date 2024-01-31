Гастроэнтеролог Байо объяснил, почему важно всегда завтракать

Завтрак поддерживает работу кишечника, стабилизирует гормональный фон и обеспечивает насыщение. Врач подчеркнул, что правильный завтрак должен включать белки, жиры и сложные углеводы. Он рекомендует яйцо всмятку для сохранения полезных витаминов и аминокислот.

Твердые сорта пшеницы и овсянка — отличные источники энергии. Молочные продукты и каши также подходят благодаря содержанию пробиотиков для улучшения пищеварения. Омлет и яичница с овощами, замороженные фрукты и салат из яблок и моркови — варианты для разнообразия завтрака. Хорошее растительное масло и добавление изюма или меда могут придать сладость и улучшить усвоение жирорастворимых витаминов, сообщает РИАМО.