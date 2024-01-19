Диетолог Королева подчеркнула важность тщательного выбора продуктов для завтрака

Диетолог и профессор ФМБА РФ, Маргарита Королева, подчеркнула важность тщательного выбора продуктов для завтрака, чтобы избежать негативного воздействия на организм. Для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ, доктор рекомендует воздерживаться от употребления свежих фруктов и овощей на натощак, чтобы избежать раздражения слизистой желудка.
Также она отметила, что употребление сладкой газировки и десертов натощак может привести к резкому повышению уровня сахара и инсулина в крови, снижая при этом работоспособность.
Королева выделила продукты с высоким гликемическим индексом, такие как хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, десерты, булки, мороженное и сладкие напитки, как потенциально вредные для организма, вызывающие гормональные колебания. Она также отметила, что быстрорастворимые каши и жареные продукты не приносят пользы организму, сообщает Вечерняя Москва.
Германию назвали "утомленным человеком", которому требуется чашка кофе
Министр финансов Германии Кристиан Линднер охарактеризовал свою страну как "утомленного человека" в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Пакистан созвал заседание из-за напряженности с Ираном
Руководство Пакистана и члены правительства намерены провести заседание комитета национальной безопасности в связи с усилением напряженности с Ираном.
Концертный директор Васильев: Аллегрова просила 10 млн рублей за частные вечеринки
Выступает артистка и сейчас, но крайне редко. За ее выступление придется хорошо раскошелиться. Как рассказал Prozvezd ее концертный директор Валерий Васильев, выступление Аллегровой на частных вечеринках обойдется порядка 10 млн рублей.
Врач Ли рекомендует употребление кофе для смягчения симптомов мигрени, вызванной холодом
Врач-фармацевт Дебора Ли высказала свою рекомендацию в интервью с Daily Mirror, отмечая, что зимой пациенты с мигренью чаще сталкиваются с болями из-за постоянных перепадов температуры.