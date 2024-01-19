Диетолог Королева подчеркнула важность тщательного выбора продуктов для завтрака

Диетолог и профессор ФМБА РФ, Маргарита Королева, подчеркнула важность тщательного выбора продуктов для завтрака, чтобы избежать негативного воздействия на организм. Для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ, доктор рекомендует воздерживаться от употребления свежих фруктов и овощей на натощак, чтобы избежать раздражения слизистой желудка.

Также она отметила, что употребление сладкой газировки и десертов натощак может привести к резкому повышению уровня сахара и инсулина в крови, снижая при этом работоспособность.

Королева выделила продукты с высоким гликемическим индексом, такие как хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, десерты, булки, мороженное и сладкие напитки, как потенциально вредные для организма, вызывающие гормональные колебания. Она также отметила, что быстрорастворимые каши и жареные продукты не приносят пользы организму, сообщает Вечерняя Москва.