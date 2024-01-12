Исследования ученых подтверждают, что неправильное распределение времени приема пищи может вызвать заболевания

Исследования ученых подтверждают, что неправильное распределение времени приема пищи, особенно поздний завтрак и ужин, может стать провокатором сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Задержка ужина после 21:00 увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 28%, что связано с нарушением метаболизма глюкозы и сбоями в циркадных ритмах организма, где утром и днем глюкоза лучше усваивается. Регулярность в приеме пищи, с основным акцентом на завтрак с 6:30 до 9:30 утра и избегание слишком позднего ужина, является важным фактором поддержания здоровья.

Рекомендуется делать три-четыре приема пищи в течение дня для эффективного использования энергии и поддержания нормального веса, сообщает МедиаПоток.