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Исследования ученых подтверждают, что неправильное распределение времени приема пищи может вызвать заболевания
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:57

Исследования ученых подтверждают, что неправильное распределение времени приема пищи может вызвать заболевания

Исследования ученых подтверждают, что неправильное распределение времени приема пищи, особенно поздний завтрак и ужин, может стать провокатором сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Задержка ужина после 21:00 увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 28%, что связано с нарушением метаболизма глюкозы и сбоями в циркадных ритмах организма, где утром и днем глюкоза лучше усваивается. Регулярность в приеме пищи, с основным акцентом на завтрак с 6:30 до 9:30 утра и избегание слишком позднего ужина, является важным фактором поддержания здоровья.

Рекомендуется делать три-четыре приема пищи в течение дня для эффективного использования энергии и поддержания нормального веса, сообщает МедиаПоток.

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