На платформе Premier стартовал сериал, посвященный истории появления хлебопекарной отрасли

Режиссёр-документалист Юрий Однопозов снял сериал про появление и развитие хлебной отрасли.
Масштабный документальный проект «Хлеб» поднял важную тему, о которой мы редко задумываемся, но встречаем каждый день в жизни.
Сериал рассказывает историю появления русского, советского, а затем и современного российского хлеба. Многие хлебопекарные заводы были разорены в 90-е, но сейчас производство зерновых продуктов улучшается с каждым годом.
Сериал охватит не только хлебопекарное дело в России, но и зарубежом. Покажут появления первого хлеба, войн за него в эпоху Древнего Египта и до наших дней, расскажут чем богат хлеб и из чего делается, а также как именно сейчас пекут столь ценный и важный для нашей жизни продукт.
Сериал стартовал 26 февраля на платформе Premier.
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