Эксперт Раджан сообщил, что гликемический индекс хлеба снижает его заморозка и поджаривание

Доктор Каран Раджан, эксперт Национальной службы здравоохранения Великобритании, утверждает, что замораживание и поджаривание фабричного белого хлеба существенно снижает его гликемический индекс, способность увеличивать уровень сахара в крови. Гликемический индекс (ГИ) описывает скорость увеличения уровня сахара в крови при употреблении углеводов из различных продуктов.
Эксперт подчеркивает, что заморозка и последующее нагревание белого хлеба, такое как жарка в тостере, снижает его гликемический индекс вдвое. Это объясняется формированием большего количества ретроградного крахмала в процессе обработки. Ретроградный крахмал является типом резистентного крахмала, который не полностью усваивается организмом, и действует подобно клетчатке, катализируя переработку кишечными бактериями.
Благодаря присутствию ретроградного крахмала в хлебе, его переваривание замедляется, что обеспечивает лучшее чувство сытости и предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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