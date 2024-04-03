Эксперт Раджан сообщил, что гликемический индекс хлеба снижает его заморозка и поджаривание

Доктор Каран Раджан, эксперт Национальной службы здравоохранения Великобритании, утверждает, что замораживание и поджаривание фабричного белого хлеба существенно снижает его гликемический индекс, способность увеличивать уровень сахара в крови. Гликемический индекс (ГИ) описывает скорость увеличения уровня сахара в крови при употреблении углеводов из различных продуктов.

Эксперт подчеркивает, что заморозка и последующее нагревание белого хлеба, такое как жарка в тостере, снижает его гликемический индекс вдвое. Это объясняется формированием большего количества ретроградного крахмала в процессе обработки. Ретроградный крахмал является типом резистентного крахмала, который не полностью усваивается организмом, и действует подобно клетчатке, катализируя переработку кишечными бактериями.

Благодаря присутствию ретроградного крахмала в хлебе, его переваривание замедляется, что обеспечивает лучшее чувство сытости и предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови, сообщает МедЗдрав.Инфо.