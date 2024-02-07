Диетолог предупреждает об опасности добавок, которые нелегально применяются в производстве хлеба

Некоторые производители добавляют вредные вещества, такие как семикарбазид и броматы, чтобы улучшить внешние характеристики выпечки. Эти добавки, хоть и делают хлеб более объёмным и аппетитным, могут иметь серьёзные последствия для здоровья, включая канцерогенное действие и разрушение важных витаминов и аминокислот.

Рекомендуется предпочитать хлеб из муки первого или второго сорта, а также черный хлеб, который не содержит этих вредных добавок и обладает большим количеством полезных веществ, сообщает Аргументы И Факты.