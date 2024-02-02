Эксперты развеяли миф о том, что дрожжевой хлеб вызывает рак

В соцсетях существует мнение о потенциальной опасности дрожжевого хлеба для здоровья, с утверждением, что дрожжи могут вредить микрофлоре кишечника и даже способствовать развитию опухолей. Однако, научные исследования опровергают эти утверждения.

Дрожжи, используемые в хлебопекарстве, принадлежат к роду Saccharomyces и не обнаруживаются в свежевыпеченном хлебе. Экспертные данные подчеркивают безопасность дрожжей, их положительное влияние на хлеб и пищевую ценность. Проведенные исследования также опровергают существование "термофильных" дрожжей, способных выживать при высоких температурах.

Диетологи подчеркивают, что дрожжи являются частью нормальной флоры, и нет клинических данных, свидетельствующих о связи дрожжей с онкологическими заболеваниями. Они рекомендуют сбалансированный рацион для формирования здоровой микробиоты кишечника.

В итоге, информация о вреде дрожжевого хлеба оказывается мифом, и Минздрав России напоминает, что ключевой мерой профилактики рака является сбалансированная диета, богатая овощами и фруктами, с физической активностью и поддержанием нормальной массы тела, сообщает ТАСС.