Врач Гадзиян подчеркнул, что ржаной хлеб представляет собой более безопасную альтернативу для здоровья

Врач-онкоуролог Марк Гадзиян подчеркнул, что ржаной хлеб представляет собой более безопасную альтернативу для здоровья сосудов по сравнению с белым хлебом. Он отметил, что регулярное употребление ржаного хлеба связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

Врач предупредил о негативных последствиях избыточного потребления хлеба в целом, но подчеркнул, что полный отказ от этого продукта не является необходимым. Рекомендация заключается в умеренном употреблении ржаного хлеба, так как он считается менее вредным для сосудов в сравнении с белым хлебом. Дополнительно, врач подчеркнул, что ржаной хлеб богат калием и магнием на 30% и 50% соответственно, что также может оказать положительное влияние на общее здоровье организма, сообщает МедиаПоток.