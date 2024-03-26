Ученые обнаружили рисунки древних людей рядом со следами динозавров в Бразилии

В рамках исследований в бразильском природном парке "Долина динозавров" учёные обнаружили удивительные артефакты — петроглифы, выгравированные на скалах рядом со следами динозавров. Эти рисунки, созданные древними людьми, были обнаружены рядом с окаменелостями динозавров, и их возраст составляет около 60 миллионов лет после исчезновения динозавров.

Петроглифы представлены абстрактными геометрическими формами, особенно выделяются круги. Радиоуглеродное датирование подтвердило временную принадлежность этих рисунков. Удивительно, что создатели старались не повредить существующие следы динозавров, что свидетельствует о продуманном подходе к созданию изображений. Эти артефакты напоминают об аналогичных находках в других странах, таких как Австралия, Польша и США, сообщает Правда.Ру.