В Москве разработан и успешно протестирован искусственный интеллект (ИИ) для выявления сужений артерий головного мозга с точностью более 80%. Научный коллектив, состоящий из ученых МГУ им. М. В. Ломоносова, специалистов ООО "Гаммамед-Софт" и Московского политехнического университета, разработал уникальный алгоритм на основе ИИ, способный анализировать данные компьютерной томографической ангиографии (КТА). Этот метод медицинской визуализации обеспечивает подробное изображение кровеносных сосудов и оценку кровотока, что критически важно для диагностики риска инсульта, вызванного сужением артерий головного мозга.

Новая методика автоматически реконструирует сосудистое дерево пациента и расчетно определяет области патологического сужения сосудов. Тестирование алгоритма на выборке из 118 серий КТА показало высокую точность детекции стенозов — 83,1%. Внедрение этого разработанного алгоритма в клиническую практику обещает значительное ускорение и упрощение процесса диагностики стенозов артерий, снижение трудозатрат медицинских специалистов и повышение эффективности лечения пациентов с нарушениями мозгового кровообращения, сообщает Газета.Ру.