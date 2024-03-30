Раскрыт способ вернуть память при ранней стадии деменции

Изменение образа жизни может значительно снизить или даже предотвратить возникновение легких проблем с памятью. Группа специалистов из Finger провела исследование, в котором участвовали 1200 человек с высоким риском проблем памяти из-за гипертонии. Результаты указывают на то, что внесение изменений в рацион, а также регулярные физические и умственные упражнения существенно улучшают или поддерживают память и когнитивные способности.
Мьюир Грей, основатель фонда по борьбе с деменцией, рекомендует уделять не менее 30 минут в день быстрой ходьбе, увеличивая время на минуту за каждое десятилетие после 60 лет. Важно сохранять оптимальный ритм для активации организма, сохраняя при этом возможность разговаривать.
В период пенсии следует избегать одиночества и находить внешние активности, такие как волонтёрство, присоединение к хору, посещение языковых курсов или освоение новых навыков.
Сьюзан Митчелл, представитель организации по изучению болезни Альцгеймера в Великобритании, рекомендует получение восьмичасового ночного сна и следование средиземноморской диете, богатой растительной пищей и полезными ненасыщенными жирами из рыбы и растительных масел. Она также предупреждает о вреде курения и пребывания вблизи магистралей с высоким уровнем автомобильного движения.
Эксперты отмечают, что проживание вблизи главных дорог может увеличить риск развития деменции на 7%, по сравнению с теми, кто живет на расстоянии более 300 метров, где содержание твердых частиц в воздухе ниже на порядок. Кроме того, поддержание здоровья зубов имеет значение, так как проблемы с ними связаны с повышенным риском развития деменции. Исследования также показывают, что снижение слуха увеличивает риск деменции в три-пять раз, а около 2% случаев заболевания связаны с ухудшением зрения.
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