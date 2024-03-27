В ходе недавнего исследования ученые обнаружили увеличение объема мозга у людей в течение XX века

С использованием магнитно-резонансной томографии головного мозга и анализа данных Фрамингемского исследования сердца, начатого в 1948 году, ученые обнаружили, что мозг людей, рожденных в 1970-е годы, имел на 6,6% больший объем и на 15% большую площадь поверхности по сравнению с теми, что родились в 1930-е годы.

Увеличение объема мозга сопровождалось также увеличением белого вещества, серого вещества и гиппокампа. Ученые предполагают, что это увеличение размеров мозга может увеличить его резервы, что может способствовать снижению риска возрастной деменции, сообщает Planet Today.