В ходе недавнего исследования ученые обнаружили увеличение объема мозга у людей в течение XX века

С использованием магнитно-резонансной томографии головного мозга и анализа данных Фрамингемского исследования сердца, начатого в 1948 году, ученые обнаружили, что мозг людей, рожденных в 1970-е годы, имел на 6,6% больший объем и на 15% большую площадь поверхности по сравнению с теми, что родились в 1930-е годы.
Увеличение объема мозга сопровождалось также увеличением белого вещества, серого вещества и гиппокампа. Ученые предполагают, что это увеличение размеров мозга может увеличить его резервы, что может способствовать снижению риска возрастной деменции, сообщает Planet Today.
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