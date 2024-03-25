Британские ученые раскрыли механизм действия клеток мозга в борьбе с чувством голода

Исследования ученых показали, что определенные клетки мозга вырабатывают гамма-аминомасляную кислоту, которая подавляет чувство голода, особенно в центральной нервной системе. Эти клетки активизируются под воздействием препарата лираглутида, используемого при ожирении.
Однако непосредственное включение этих нейронов позволяет подавить аппетит без необходимости принимать медикаменты, и это достигается естественным образом без побочных эффектов, таких как тошнота. Полученные результаты помогут ученым разработать более точные препараты, которые снизят вес и объем потребляемой пищи, минимизируя при этом негативное воздействие на организм, сообщает МедиаПоток.
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