Британские ученые раскрыли механизм действия клеток мозга в борьбе с чувством голода

Исследования ученых показали, что определенные клетки мозга вырабатывают гамма-аминомасляную кислоту, которая подавляет чувство голода, особенно в центральной нервной системе. Эти клетки активизируются под воздействием препарата лираглутида, используемого при ожирении.

Однако непосредственное включение этих нейронов позволяет подавить аппетит без необходимости принимать медикаменты, и это достигается естественным образом без побочных эффектов, таких как тошнота. Полученные результаты помогут ученым разработать более точные препараты, которые снизят вес и объем потребляемой пищи, минимизируя при этом негативное воздействие на организм, сообщает МедиаПоток.