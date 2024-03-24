Ученые обнаружили, что может улучшить очистку мозга

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что отключение двух генов, BHLHE40 и BHLHE41, в иммунных клетках макрофагах может значительно улучшить процесс очистки мозга.
Ученые выяснили, что эти гены контролируют работу макрофагов, ответственных за удаление токсичных белков из мозга, особенно при болезни Альцгеймера. Генетическая модификация позволяет макрофагам эффективнее выводить отходы, включая амилоидные белки, которые играют ключевую роль в развитии этой болезни.
Дальнейшие исследования планируются для оценки влияния данной методики на воспалительные процессы в мозге и на нервные клетки, сообщает Газета.Ру.
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