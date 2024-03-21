Ученые из США обнаружили связь скопления жира в клетках мозга с болезнью Альцгеймера

Американские ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что скопление жира в нейронах головного мозга может быть связано с развитием деменции, особенно болезни Альцгеймера.
Исследования показали, что бета-амилоидные белки, часто являющиеся первопричиной деменции, негативно влияют на клетки мозга, способствуя скоплению жировых капель внутри них и нарушению когнитивных функций. Генетическая предрасположенность также играет роль в развитии болезни.
Эти результаты помогут дальнейшему изучению и лечению болезни Альцгеймера, сообщает МедиаПоток.
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