Ученые из США обнаружили связь скопления жира в клетках мозга с болезнью Альцгеймера

Американские ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что скопление жира в нейронах головного мозга может быть связано с развитием деменции, особенно болезни Альцгеймера.

Исследования показали, что бета-амилоидные белки, часто являющиеся первопричиной деменции, негативно влияют на клетки мозга, способствуя скоплению жировых капель внутри них и нарушению когнитивных функций. Генетическая предрасположенность также играет роль в развитии болезни.

Эти результаты помогут дальнейшему изучению и лечению болезни Альцгеймера, сообщает МедиаПоток.