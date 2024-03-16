Новое исследование: физкультура помогает мозгу работать быстрее

Международная группа ученых из Японии и США представила результаты исследования, опубликованного в научном издании The Journal of Physiology (JOP), которые раскрывают механизм, почему физические тренировки улучшают умственные способности. Они обнаружили, что даже один сеанс упражнений низкой и средней интенсивности может значительно улучшить когнитивные функции, особенно за счет уменьшения времени реакции.
Исследователи провели эксперименты с группой здоровых мужчин, выявив, что упражнения ускоряют реакцию мозга. Сканирование мозга подтвердило, что увеличение дофамина в организме положительно влияет на работу мозга, особенно на улучшение времени реакции.
Эти результаты подчеркивают, что даже единичные тренировки способны существенно улучшить когнитивные способности и что регулярная физическая активность может быть ключом к здоровью мозга. Вместе с предыдущими исследованиями, показывающими связь между физической активностью и ощущением счастья, это подтверждает, что как ум, так и настроение можно улучшать через тренировки, сообщает NVL.
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