Нейробиологи объяснили механизм превращения стресса в страх в мозге

Недавние исследования, проведенные нейробиологами из Университета Калифорнии в Сан-Диего, проливают свет на механизмы превращения стресса в страх в мозге, особенно в контексте посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Это открытие, опубликованное в журнале Science, основывается на исследованиях, проведенных как на мышах, так и на людях.
Исследование выявило, что при ПТСР происходит смена доминирующего нейромедиатора в определенных частях мозга с глутамата на γ-аминомасляную кислоту (ГАМК). Этот переход связан с высвобождением кортикостерона и активацией глюкокортикоидных рецепторов. Также установлено, что антидепрессанты могут блокировать эту смену, предотвращая обобщение страха.
Полученные результаты значительно углубляют наше понимание механизмов, лежащих в основе обобщения страха, и открывают новые перспективы для разработки методов лечения тревожных расстройств, включая ПТСР, сообщает SM.News.
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