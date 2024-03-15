Нейробиологи объяснили механизм превращения стресса в страх в мозге

Недавние исследования, проведенные нейробиологами из Университета Калифорнии в Сан-Диего, проливают свет на механизмы превращения стресса в страх в мозге, особенно в контексте посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Это открытие, опубликованное в журнале Science, основывается на исследованиях, проведенных как на мышах, так и на людях.

Исследование выявило, что при ПТСР происходит смена доминирующего нейромедиатора в определенных частях мозга с глутамата на γ-аминомасляную кислоту (ГАМК). Этот переход связан с высвобождением кортикостерона и активацией глюкокортикоидных рецепторов. Также установлено, что антидепрессанты могут блокировать эту смену, предотвращая обобщение страха.

Полученные результаты значительно углубляют наше понимание механизмов, лежащих в основе обобщения страха, и открывают новые перспективы для разработки методов лечения тревожных расстройств, включая ПТСР, сообщает SM.News.