Ученые выделили спортивные добавки, которые могут повышать когнитивные способности

Исследование, проведенное учеными из государственного университета в Джексонвилле (США) и опубликованное в журнале Nutrients, выявило, что сочетание кофеина и креатина в спортивных добавках способно повысить когнитивные способности спортсменов, занимающихся с отягощениями.
Участники исследования в возрасте 18-40 лет, имеющие опыт выполнения многосуставных упражнений и без метаболических заболеваний, были подвергнуты семидневному приему нитрата креатина, кофеина или их комбинации.
Результаты показали, что одновременный прием обеих добавок приводил к заметному улучшению когнитивных навыков, таких как память, внимание и скорость реакции, в сравнении с приемом каждой добавки по отдельности.
Однако, механизм этого положительного эффекта требует дополнительного изучения. Предполагается, что кофеин и креатин могут стимулировать префронтальную кору головного мозга, способствуя улучшению умственной производительности, сообщает Газета.Ру.
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