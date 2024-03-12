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Ученые выделили спортивные добавки, которые могут повышать когнитивные способности
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:26

Ученые выделили спортивные добавки, которые могут повышать когнитивные способности

Исследование, проведенное учеными из государственного университета в Джексонвилле (США) и опубликованное в журнале Nutrients, выявило, что сочетание кофеина и креатина в спортивных добавках способно повысить когнитивные способности спортсменов, занимающихся с отягощениями.

Участники исследования в возрасте 18-40 лет, имеющие опыт выполнения многосуставных упражнений и без метаболических заболеваний, были подвергнуты семидневному приему нитрата креатина, кофеина или их комбинации.

Результаты показали, что одновременный прием обеих добавок приводил к заметному улучшению когнитивных навыков, таких как память, внимание и скорость реакции, в сравнении с приемом каждой добавки по отдельности.

Однако, механизм этого положительного эффекта требует дополнительного изучения. Предполагается, что кофеин и креатин могут стимулировать префронтальную кору головного мозга, способствуя улучшению умственной производительности, сообщает Газета.Ру.

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