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Ученые сообщают, что мозг умеет делать так, чтобы разговор не мешал вам дышать
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:02

Ученые сообщают, что мозг умеет делать так, чтобы разговор не мешал вам дышать

Исследование, проведенное неврологами из Массачусетского технологического института, выявило механизм координации мозга, позволяющий человеку говорить и дышать одновременно.

Найденная цепь в мозге контролирует сужение гортани и выдыхание воздуха, обеспечивая приоритет дыханию перед речью. Нейроны, контролирующие вокализацию, получают тормозящие сигналы от генератора дыхательного ритма.

Исследователи выявили группу премоторных нейронов RAmVOC, которые играют ключевую роль в контроле вокализации. Комплекс пре-Бётцингера, область ствола мозга, ответственный за ритм вдоха, ингибирует нейроны RAmVOC, обеспечивая приоритет дыханию во время разговора.

Хотя исследование проводилось на мышах, ученые полагают, что найденная схема также применима к человеческой речи. Дальнейшие исследования могут раскрыть влияние мозговых цепей, управляющих дыханием и вокализацией, на другие функции, такие как кашель и глотание, сообщает Ferra.Ru.

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