Ученые обнаружили новый потенциальный способ профилактики нейродегенеративных заболеваний

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что человеческий мозг во время сна активно избавляется от токсичных белков, что может снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний. Исследование, опубликованное в Nature, показало, что ритмические волны, генерируемые отдельными нервными клетками, способствуют перемещению мозговой жидкости и "промыванию" мозга от вредных веществ.

Отключение у мышей участков мозга, отвечающих за эти волны, привело к ухудшению их когнитивных способностей. Исследователи планируют дальнейшие исследования для понимания механизмов этого процесса с целью разработки новых методов профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний, сообщает Газета.Ру.