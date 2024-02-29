Ученые сообщили, как вспомогательные клетки нервной ткани улучшают работу мозга

Недавнее исследование в Cell Reports от ученых онкологического центра Фреда Хатчинсона обнаружило, что клетки глии, важные компоненты нервной ткани, играют ключевую роль в улучшении функционирования мозга. Исследование, проведенное на нематодах, выявило, что глиальные клетки типа AMsh улучшают коммуникацию между нейронами, что способствует эффективному восприятию информации из окружающей среды.

Особый белок KCC-3, обнаруженный учеными, демонстрирует способность к перемещению к месту контакта между нейроном и клеткой глии, улучшая передачу сигналов через клеточные мембраны. Каждый нейрон, окруженный глиальными клетками, способен воспринимать разнообразные сигналы окружающей среды, что позволяет ему реагировать на стимулы комплексно.

Открытие этих механизмов имеет важное значение для понимания способности организмов адаптироваться к окружающей среде и взвешивать различные факторы, такие как риск получения травмы в процессе поиска пищи. Эти результаты открывают новые перспективы в понимании функционирования мозга и его взаимодействия с окружающей средой, сообщает Газета.Ру.