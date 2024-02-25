Ученые из США: черепно-мозговые травмы приводят к перестройке нейронных сетей в различных областях мозга

Ученые из Университета Тафтса применили инновационную методику визуализации, объединяющую флуоресцентные датчики активности нейронов с электродами, для изучения реакции мозга на черепно-мозговые травмы (ЧМТ). Они обнаружили, что травмы головы вызывают широкую реакцию мозга, превышающую предполагаемые границы удара, и включающую создание новых нервных путей для компенсации потерянных связей.

Эти результаты указывают на высокий уровень пластичности и адаптации мозга при травме, что ранее не учитывалось в исследованиях ЧМТ. Особенно удивительно, что активность мозга в травмированных мышах отличалась от ожидаемой, но они все равно сохраняли способность к определенным видам движения. Эти открытия могут стать основой для разработки более эффективных методов лечения, направленных на смягчение последствий ЧМТ в долгосрочной перспективе, сообщает Газета.Ру.