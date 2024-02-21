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Ученые из США, используя ИИ, провели исследование о различиях между мужским и женским мозгом
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:53

Ученые из США, используя ИИ, провели исследование о различиях между мужским и женским мозгом

Исследователи создали модель глубокой нейронной сети, обученную на крупных базах данных и провели 1500 сканирований мозга участников. Исследование выявило, что программе удалось с высокой точностью определить пол мозга, причем различия в мозге между мужчинами и женщинами оказались достаточно существенными, чтобы быть замеченными нейросетью.

Это открытие имеет потенциальные последствия для понимания многих заболеваний и разработки методов лечения, включая нервно-психические расстройства, сообщает МедиаПоток.

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