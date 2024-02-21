Ученые из США, используя ИИ, провели исследование о различиях между мужским и женским мозгом

Исследователи создали модель глубокой нейронной сети, обученную на крупных базах данных и провели 1500 сканирований мозга участников. Исследование выявило, что программе удалось с высокой точностью определить пол мозга, причем различия в мозге между мужчинами и женщинами оказались достаточно существенными, чтобы быть замеченными нейросетью.
Это открытие имеет потенциальные последствия для понимания многих заболеваний и разработки методов лечения, включая нервно-психические расстройства, сообщает МедиаПоток.
Исследователи обнаружили на дне Средиземного моря богатейший клад
Подводные археологи из Университета Николая Коперника обнаружили возможно старейшее место крушения корабля на дне Средиземного моря у берегов Турции. Найденные медные слитки относятся к бронзовому веку, предположительно XVI-XVII векам до нашей эры.
Австралийские ученые: растительная диета может снизить вероятность опасного храпа
Ученые из университета Флиндерса в Австралии провели исследование, опубликованное в ERJ Open Research, которое показало, что растительная диета может значительно снизить вероятность развития опасного храпа и обструктивного апноэ во сне.
В Финляндии хотят навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией — КПП "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса. Эта инициатива пришла после нескольких лет приостановки работы этих пунктов — "Париккала" из-за санкций ЕС, а "Инари" из-за прекращения импорта древесины.
Ученые продолжают поиск гипотетической Девятой Планеты во внешних пределах Солнечной системы
Исследование, опубликованное в The Astronomical Journal, использовало данные Pan-STARRS для сужения области поиска и уточнения параметров планеты. Результаты исследования позволили исключить 78% потенциальных местонахождений планеты и предоставить новые оценки её характеристик.