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Ученые назвали лучшие напитки для мозга
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:51

Ученые назвали лучшие напитки для мозга

Новые исследования подтверждают связь между употреблением определенных напитков и улучшением когнитивных функций мозга. Ученые выделили пять напитков, способных повысить эффективность работы мозга:

  1. Зеленый чай: богат флавоноидами, способствует улучшению памяти и концентрации.

  2. Черный шоколад: содержит флаванол, который повышает кровоснабжение головного мозга, улучшая память и концентрацию.

  3. Ягодные смузи: богаты антиоксидантами и полифенолами, помогают укрепить память и защитить мозг от дегенеративных процессов.

  4. Грейпфрутовый сок: источник витаминов и антиоксидантов, способствует улучшению памяти и защите нервных клеток.

  5. Розмариновый чай: содержит долголетник, помогающий улучшить память и когнитивные способности.

Важно помнить, что хорошая память требует комплексного подхода, включая регулярную физическую активность, здоровый сон и сбалансированное питание. Поэтому рекомендуется сочетать употребление указанных напитков с другими мерами для поддержания когнитивного здоровья, сообщает NVL.

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