Ученые назвали лучшие напитки для мозга

Новые исследования подтверждают связь между употреблением определенных напитков и улучшением когнитивных функций мозга. Ученые выделили пять напитков, способных повысить эффективность работы мозга:
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Зеленый чай: богат флавоноидами, способствует улучшению памяти и концентрации.
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Черный шоколад: содержит флаванол, который повышает кровоснабжение головного мозга, улучшая память и концентрацию.
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Ягодные смузи: богаты антиоксидантами и полифенолами, помогают укрепить память и защитить мозг от дегенеративных процессов.
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Грейпфрутовый сок: источник витаминов и антиоксидантов, способствует улучшению памяти и защите нервных клеток.
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Розмариновый чай: содержит долголетник, помогающий улучшить память и когнитивные способности.
Важно помнить, что хорошая память требует комплексного подхода, включая регулярную физическую активность, здоровый сон и сбалансированное питание. Поэтому рекомендуется сочетать употребление указанных напитков с другими мерами для поддержания когнитивного здоровья, сообщает NVL.
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