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Итальянский нейрохирург Канаверо раскритиковал мозговой имплант Маска
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:05

Итальянский нейрохирург Канаверо раскритиковал мозговой имплант Маска

Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо считает, что предложенная модель не только устарела, но и служит другим целям, несовпадающими с заявленными. Он указывает, что подобные технологии уже применяются, и считает проект Маска коммерческим трюком с фокусом на виртуальной реальности.

Нейрохирург высказывает сомнения в эффективности технологии Маска для восстановления сенсорных функций организма, включая сексуальные и вегетативные. Канаверо предпочитает неинвазивную альтернативу, указывая на успешный эксперимент с пересадкой спинного мозга на свиньях, проведенный в России.

Итальянец известен своими исследованиями в области трансплантологии и пересадки головы. Он подчеркивает важность присоединения спинного мозга для восстановления моторики и чувствительности. В прошлом, его планы по проведению операции по пересадке головы вызвали критику в медицинской этике.

Канаверо также отмечает научные риски и отсутствие публикаций и отчетов от Neuralink, компании Маска. Он продолжает участвовать в исследованиях по пересадке головного мозга в рамках крупного американского проекта, считая такие исследования возможными и направленными на продление жизни, сообщает ТАСС.

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