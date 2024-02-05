Итальянский нейрохирург Канаверо раскритиковал мозговой имплант Маска

Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо считает, что предложенная модель не только устарела, но и служит другим целям, несовпадающими с заявленными. Он указывает, что подобные технологии уже применяются, и считает проект Маска коммерческим трюком с фокусом на виртуальной реальности.
Нейрохирург высказывает сомнения в эффективности технологии Маска для восстановления сенсорных функций организма, включая сексуальные и вегетативные. Канаверо предпочитает неинвазивную альтернативу, указывая на успешный эксперимент с пересадкой спинного мозга на свиньях, проведенный в России.
Итальянец известен своими исследованиями в области трансплантологии и пересадки головы. Он подчеркивает важность присоединения спинного мозга для восстановления моторики и чувствительности. В прошлом, его планы по проведению операции по пересадке головы вызвали критику в медицинской этике.
Канаверо также отмечает научные риски и отсутствие публикаций и отчетов от Neuralink, компании Маска. Он продолжает участвовать в исследованиях по пересадке головного мозга в рамках крупного американского проекта, считая такие исследования возможными и направленными на продление жизни, сообщает ТАСС.
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