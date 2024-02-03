Ученые из США разработали метод 3D-печати функциональной ткани мозга

Вместо традиционного вертикального слоя, ученые использовали горизонтальный метод, помещая клетки головного мозга в мягкий гель "биочернила". Эта технология позволяет клеткам взаимодействовать, образуя соединения и сети, аналогичные человеческому мозгу.
Это достижение имеет ключевое значение для исследований мозга и лечения неврологических нарушений, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Профессор нейробиологии Су-Чун Чжан отмечает, что новый метод позволяет детально изучать взаимодействие нервных клеток в различных условиях, от синдрома Дауна до влияния болезни Альцгеймера.
В отличие от органоидов мозга, эта технология обеспечивает точный контроль над типами и расположением клеток. Это открывает возможности для изучения молекулярных механизмов развития мозга, человеческого развития, нейродегенеративных расстройств и других аспектов. Печать мозговой ткани по дизайну позволяет создавать системы для подробного наблюдения за работой человеческого мозга.
Новая технология печати обещает быть доступной для многих лабораторий, не требуя специализированного оборудования для биопечати. Однако исследователи планируют дальнейшее совершенствование биочернил и оборудования для более точной ориентации клеток внутри напечатанной ткани, сообщает Planet Today.
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