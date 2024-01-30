Neuralink успешно провела первое вживление импланта в мозг человека

Илон Маск подтвердил успешное восстановление пациента после операции и сообщил, что устройство, по предварительным данным, демонстрирует многообещающие показатели работы.
Первым продуктом компании стал Telepathy, предназначенный для управления телефоном и компьютером силой мысли. Илон Маск подчеркнул, что первыми пользователями станут люди, потерявшие контроль над конечностями, предоставляя пример использования технологии для улучшения качества жизни. Маск выразил надежду, что нейроинтерфейсы помогут людям эффективнее выражать свои мысли и управлять техникой.
Созданный в июле 2016 года стартап Neuralink нацелен на разработку чипов для вживления в человеческий мозг. Илон Маск видит в этой технологии возможность создания киборгов, способных конкурировать с искусственным интеллектом, а также облегчить прямое управление компьютером силой мысли, сообщает ТАСС.
Китай представил свою первую серию материнских плат, с полностью внутренним производством
Флагманская модель GM7-2602-02 формата mini-ITX, размером 170 мм x 170 мм и весом около 200 г, оптимизирована для небольших компьютерных корпусов. Она оснащена восьмиядерным процессором Feiteng D2000 от Phytium с максимальной скоростью 2,3 ГГц, обеспечивающим эффективную производительность для разнообразных вычислительных задач.
Австралийские ученые выявили полезность томатного сока
Томатный сок представляет собой новое открытие в борьбе с холестерином и укреплении здоровья сердца. Врачи признали его полезность для сердечной системы и снижения уровня холестерина в крови.
Эксперт Рязанов напомнил о правилах езды на автомобиле в зимнее время
Эксперт в области безопасности на дорогах выделил основные правила безопасной езды зимой, напоминая автомобилистам о необходимости соблюдения принципов в зимнее время. Подчеркнута важность готовности к различным ситуациям и отсутствия рисковых маневров, таких как превышение скорости.
Ученые обнаружили случаи заражения болезнью Альцгеймера
Изучено несколько случаев развития болезни Альцгеймера у людей, получавших в детстве гормоны роста из мозга умерших доноров. Хотя группа является небольшой, возможно, заболевание передавалось в результате медицинских процедур.