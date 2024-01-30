Neuralink успешно провела первое вживление импланта в мозг человека

Илон Маск подтвердил успешное восстановление пациента после операции и сообщил, что устройство, по предварительным данным, демонстрирует многообещающие показатели работы.

Первым продуктом компании стал Telepathy, предназначенный для управления телефоном и компьютером силой мысли. Илон Маск подчеркнул, что первыми пользователями станут люди, потерявшие контроль над конечностями, предоставляя пример использования технологии для улучшения качества жизни. Маск выразил надежду, что нейроинтерфейсы помогут людям эффективнее выражать свои мысли и управлять техникой.

Созданный в июле 2016 года стартап Neuralink нацелен на разработку чипов для вживления в человеческий мозг. Илон Маск видит в этой технологии возможность создания киборгов, способных конкурировать с искусственным интеллектом, а также облегчить прямое управление компьютером силой мысли, сообщает ТАСС.