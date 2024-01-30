Врач Найду выделила продукты, полезные для мозга

Врач диетолог-психиатр из США Ума Найду выделила четыре группы продуктов, оказывающих положительное воздействие на функционирование головного мозга. Первой важной группой являются продукты, содержащие определенные вещества и витамины, которые научные исследования признают благоприятными для клеток мозга.
На втором месте стоят полифенолы, обнаруженные в орехах и ягодах. Третью группу составляют пробиотики, содержащиеся в кисломолочных продуктах и квашеной капусте. Четвертую группу продуктов представляют специи, такие как корица, мускатный орех и куркума, которые также приносят максимальную пользу мозгу.
Эти рекомендации базируются на научных данных и подчеркивают важность разнообразного и сбалансированного питания для поддержания здоровья мозга, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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