Ученые обнаружили, что древние жители Сибири делали операции мозга

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН провели исследование черепов с трещинами, найденных в некрополе скифского времени в окрестностях села Быстровка Новосибирской области. Изучение шести черепов, обнаруженных при раскопках в начале 2000-х годов, позволило выяснить, что на пяти из них были надрезы, вероятно, связанные с ритуалами после смерти. Однако один череп принадлежал 25-летней женщине, у которой были явные признаки хирургической операции на мозге.
Доктор исторических наук Андрей Бородовский и его коллеги обнаружили, что операция была проведена прижизненно, и женщина прожила примерно три месяца после нее. Хирургическое вмешательство было направлено на отдел мозга, связанный с расстройствами психики. Загадкой остается, как древние врачеватели скифского времени могли знать анатомию мозга.
Все надрезы имеют форму пятиугольника и были сделаны специальными ланцетовидными ножами из меди или бронзы. Кроме того, в могилах обнаружены и другие медицинские инструменты, напоминающие современные косметические иглы. Эти инструменты, вероятно, использовались для внесения лекарственных препаратов.
Найденные черепа относятся к кургану в Новосибирской области, принадлежащему к эпохе раннего железа (III-I века до н. э.). Курган представляет собой комплекс захоронений, где могилы ближе к центру некрополя указывают на более благородное происхождение погребенных, сообщает Российская Газета.
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