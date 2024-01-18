Японские ученые раскрывают физиологический механизм, объясняющий положительное воздействие физической активности на мозг

Японские ученые из Университета Тохоку и других научных учреждений провели исследование, опубликованное в The Journal of Physiology (TJP), где раскрывают физиологический механизм, объясняющий положительное воздействие физической активности на умственные способности человека. Они выяснили, что гормон дофамин играет ключевую роль в улучшении когнитивных функций, особенно в улучшении времени реакции.

Предыдущие исследования подтверждали, что даже небольшая физическая активность может повысить когнитивные способности и реакцию человека, но до недавнего времени не было ясно, каким образом это происходит. В ходе нового исследования ученые сосредоточили внимание на гормоне дофамине, который связан с ощущением счастья и удовлетворения.

Эксперименты показали, что после полноценной физической тренировки происходит высвобождение дофамина, что приводит к улучшению когнитивных способностей. Сравнительно, искусственное напряжение периферийных мышц, имитирующее физическую активность, не вызывает выброса гормона и не улучшает умственные функции.

Итак, ученые пришли к выводу, что дофамин играет решающую роль не только в удовольствии и вознаграждении, но также в улучшении времени реакции и других когнитивных функций при физической активности, сообщает Газета.Ру.